Stefania Orlando bloccata su Instagram da una prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6 (video)

Stefania Orlando, attraverso una serie di Instagram Stories sul proprio account ufficiale, ha rivelato di essere stata bloccata, sui social, da un’aspirante concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Ecco il racconto della conduttrice:

Oggi ero al telefono con un mio collega e si parlava del prossimo GF Vip e degli eventuali concorrenti, colleghi, colleghe. E tra questi è venuto fuori il nome di una mia collega, una bellissima donna. Quando si parla degli altri si va su Instagram per vedere le foto, così sono andata su Instagram per cercarla e non la trovavo. Il mio collega così mi manda il link del profilo di questa probabile nuova concorrente del GF Vip e scopro che mi ha bloccata.