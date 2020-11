Stefania Orlando: “Mio marito Simone me l’ha mandato la mia amica Alessandra” (video)

by @sebastianocascone

Nel corso della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, 20 novembre 2020, Stefania Orlando ha raccontato un episodio molto triste della sua vita: la perdita della più cara amica, Alessandra, morta, nel 2006, dopo aver lottato contro un brutto tumore (Qui, il video):

Orlando: “Siamo andate a vivere assieme, siamo diventate donne assieme. E’ stato il periodo più bello della mia vita. CI siamo sempre state l’una per l’altra. Nel 2006, si è ammalata di tumore, non ce l’ha fatta, non ce l’abbiamo fatta. Ho lottato con lei fino alla fine”.

La conduttrice Rai ha raccontato delle bugie all’amica per non farle avvertire il peso della malattia:

Orlando: “Quando non c’è stata più sono crollata totalmente. Prima di lasciarmi mi diceva che era preoccupata perché non avevo trovato l’uomo della mia vita. Simone me l’ha mandato Alessandra. Con grande amore mi ha capita, ha cercato di guarirmi con il suo amore. Però il dolore rimane”.

La showgirl si è commossa nel rivedere una delle tante foto assieme:

Orlando: “E’ stato amore a prima vista, ho sempre pensato che fosse una donna meravigliosa”.

La gieffina riceve la visita a sorpresa del marito Simone Gianlorenzi:

Gianlorenzi: “Sei stupenda amore. Sti andando fortissima. Sei una queen vera. Ci vedremo. Sono qui che ti aspetto. Vai avanti sempre per la tua strada. Stai tranquillo”

Alfonso Signorini ha voluto rincuorare Stefy: “Io credo che chi ci lascia è sempre con noi. E ci aspettano”.

La linea della vita di Stefania… fatta di gioie e dolori. Di avvenimenti che l'hanno resa la persona dolce e sensibile che è. #GFVIP pic.twitter.com/JpIQQeRwz8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2020