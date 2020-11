Grande Fratello Vip 5, la fidanzata di Enock contro Selvaggia Roma: “Mi fido di lui” (video)

Nel corso della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, venerdì 20 novembre 2020, Enock Barwuah, dopo due mesi, ha rivisto, in collegamento Skype, la fidanzata Giorgia Migliorati Novello. Il fratello di Mario Balotelli, questa settimana, è stato molto giù di morale per via del gossip sull’esistenza di alcuni baci in discoteca (Qui, il video):

Roma: “Come sanno i miei amici… Non mi sono mai messa sotto i riflettori per terze persone. Non ho detto nessuna bugia. Quando lui è entrato, la prima volta, in casa, non sapevo nemmeno foste fidanzato. Ho anche descritto la bella persona che è. Non voglio mettere astio o visibilità per un bacio”.

La ragazza ha cercato di rassicurare il compagno:

Migliorati Novello: “Sei un po’ agitato in questi giorni tralasciando il discorso Selvaggia. Mi fido di te, so i tuoi trascorsi. Sono qui per dirti che non devi avere paura, pentirti del tuo passato o del sogno che hai cercato di rincorrere. Tutta la tua famiglia ti è vicina, ti adorano. Sono orgogliosi di te. C’è tutta la serenità di questo mondo. Io, seguendo il programma h24, ho guardato anche la discussione tra Selvaggia ed Elisabetta. Elisabetta mi ha tolto le parole di bocca. Io sostengo questa tesi. Mi dispiace per Selvaggia, credo che sia una brava persona. D’ora in poi, parla d’altro se hai altre argomentazioni”.

Tra le due donne, infine, c’è stato un ultimo vivace scambio di battute:

Roma: “Il bacio c’è stato… Sei cornuta. Non voglio passare per la pazza di turno”

Migliorati Novello: “Se lei non avesse raccontato la storia mia e di Pierpaolo non sarebbe lì”.

