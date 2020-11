Al termine della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Dayane Mello si è confrontata animatamente con Enock Barwuah per via della nomination. I ragazzi della stanza arancione (compresi Pierpaolo, Francesco, Andrea), per proteggere l’amica Elisabetta Gregoraci, hanno, di fatto, spedito al televoto la modella brasiliana.

Mello: “Se per la tua nomination, vado a casa… Tu non esisti, sei falso come i tuoi amici. Non ti ho mai nominato. (riferendosi alla catena di salvataggio, ndb) Io dovevo salvare te così tu salvati tutti i tuoi amichetti e la prendeva nel cxlo Maria Teresa?!”

Dayane con queste parole conferma che non ha fomentato o risposto alla frase di Bal0tell1 per non rovinare il percorso di Enock. Adesso prova tanta rabbia perché si è resa conto di aver fatto una cazzata per salvare un "amico" che tanto amico non era…

La gieffina, inoltre, ha confessato di aver protetto Enock e di non aver risposto, settimane fa, alla battuta infelice di Mario Balotelli durante la visita a sorpresa nel giardino della casa.

Dayane: "Quando stavo nella stanza arancione mi sono lasciata influenzare " (riferito alle nomination)

Tommaso ascolta ma dentro di se gode come un riccio

Al momento, rimanda il confronto con Francesco Oppini: “Non ho nulla contro di te. Non voglio litigare. Non c’entri niente”. Mentre Andrea Zelletta ha qualcosa da (ri)dire alla coinquilina: “Mi hai dato del ridicolo. Hai detto delle parole terribili ad Elisabetta e poi, ti sei ricreduta. Te la sei presa con Pierpaolo. Ci hai dato degli ubriaconi”.

Dayane "io sono talmente leale alle persone che voglio bene tipo Myriam, tutti l'hanno votata, io mai perché ci tenevo"

Dayane "io sono talmente leale alle persone che voglio bene tipo Myriam, tutti l'hanno votata, io mai perché ci tenevo"

Tommaso "io mai votata"

Dayane, però, fa il verso al gruppo capeggiato dall’ex moglie di Flavio Briatore: “La chioccia ed i pulcini que que que”.

Ed una riflessione più approfondita sulla sua esperienza all’interno del ‘Grande Fratello Vip 5’ dall’ingresso nel loft di Cinecittà ad oggi:

Mello: “Io sono talmente leale con le persone a cui voglio bene… Myriam non l’ho mai nominata. Ci tenevo a conoscerla. Maria Teresa l’ho conosciuta qui dentro. Ho capito che non era solo la donna dei balletti e delle parrucche. Mi sono fatta anche influenzare dalla gente di quella stanza come Andrea. Mi facevo schifo come persona”.