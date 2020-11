Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò piange: “Non è il mio mondo. Ho già vinto” (video)

Al termine dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Rosalinda Cannavò ha avuto momenti di sconforto a seguito della nomination di stasera. Al televoto, l’attrice siciliana dovrà giocarsi il tutto per tutto contro Francesco Oppini, Dayane Mello e Patrizia De Blanck. Nel corso della serata, la gieffina è stata consolata a lungo dai suoi compagni d’avventura.

La modella brasiliana, che aveva previsto tutto, nei giorni scorsi, ha confessato, a Giulia Salemi, che non potrebbe immaginare l’avventura nel reality di Canale 5 senza l’amica del cuore: “Se dovesse andare via per me finisce tutto”

Elisabetta l’ha invitata a godersi gli ultimi giorni e a non piangere più. Cerca di farla sfogare il più possibile prima di mettersi a tavola per la cena.

Elisabetta l'ha invitata a godersi gli ultimi giorni e a non piangere più. Cerca di farla sfogare il più possibile prima di mettersi a tavola per la cena.

L’ex protagonista di molte fiction di successo trova in Maria Teresa Ruta una spalla su cui piangere. La conduttrice cerca di strapparle un sorriso.

Anche Pierpaolo e Enock, che l’hanno nominata, si sono confrontati con lei. A loro confessa anche di non aver particolarmente compreso la motivazione dietro la nomination di Tommaso che, a suo dire, l’avrebbe vista ‘spenta’ dopo l’uscita di Massimiliano Morra:

Rosalinda: “Non è il mio mondo. Sono passata per quella che va dove va il vento. Per me l’avventura può finire qua. Potete continuare voi. Per me ho già vinto. Dayane (riferendosi ad Enock, ndb) ti ha protetto, ti vuole veramente bene”.

Andrea:Devi fare l'attrice e ti devono scegliere perché sei Rosalinda Cannavò, perché sei brava a recitare, perche hai un bellissimo viso, perché piaci per quello che sei" Rosalinda: Non è il mio mondo questo.

Pierpaolo:Tu hai il tuo mondo e quello che hai è bellissimo! 🤧#gfvip pic.twitter.com/02BxcyezYG — Benedetta ⚜️ (@benedetta__1997) November 21, 2020

Una bella dormita aiuterà Rosalinda a schiarirsi le idee?

