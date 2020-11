Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non torneranno assieme (video)

by @sebastianocascone

Stasera, venerdì 20 novembre 2020, nel corso della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Elisabetta Gregoraci ha avuto la possibilità di ritornare su un tema che ha tenuto banco nei talk show Mediaset ovvero la proposta di matrimonio di Flavio Briatore a pochi anni dalla separazione (Qui, il video). L’imprenditore, nelle scorse settimane, ha liquidato la questione contrassegnandola come una fake news:

Gregoraci: “Penso che non l’abbia preso benissimo. Lui è un uomo tutto di un pezzo, non ama far vedere la sua parte più tenera. Però ho detto la verità. Ci sono più testimoni che possono testimoniare questa cosa. Lui ha confidato questa cosa a persone accanto a noi, amici, parenti”.

Alfonso Signorini, stamattina, ha avuto modo di raggiungere telefonicamente Briatore raccogliendo una sua parziale smentita:

Signorini: “Che effettivamente, durante il lockdown, visto che nessuno aveva una relazione sentimentale alle spalle, dopo il divorzio, per il bene di Nathan Falco, avevate preso in considerazione l’idea di rimettervi assieme, è vero. Ha detto anche se vi volete bene, non potreste tornare assieme”.

Anche la showgirl calabrese condivide lo stesso pensiero dell’ex marito:

Gregoraci: “Ci sono degli errori che posso ricapitare. Ho sottovalutato tutta la situazione. Ero troppo giovane, non sapevo a cosa andavo incontro. Il fatto di aver saltato le cose della mia età, mi pesava. La differenza d’età mi è pesata. Flavio è un uomo con delle grandi responsabilità. Nel bene e nel male. Quando stai con un uomo così, ti manca la leggerezza”.

Infine, la gieffina ha confidato che, a distanza di tempo, non potrebbe recuperare questo senso di leggerezza in ambito familiare:

Gregoraci: “Lui non ce la farebbe. E’ più forte di lui. E’ possessivo. Mi sentivo un po’ in gabbia. Sono cambiata tanto”.