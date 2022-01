La giornalista e figlia di Enzo Tortora, Silvia Tortora, si è spenta a Roma a 59 anni. Sui social moltissimi fan, amici e colleghi (tra cui numerosi volti vip) le hanno rivolto i loro messaggi d’addio.

Morte Silvia Tortora: i messaggi dei vip

In tanti in queste ore sui social hanno dedicato i loro messaggi d’addio a Silvia Tortora, la famosa giornalista italiana figlia di Enzo Tortora scomparsa a 59 anni in una clinica romana per cause ancora ignote. A esprimere il suo cordoglio per la scomparsa della giornalista è stata in primis Barbara D’Urso, che via Twitter ha scritto: “Giornalista e scrittrice, Silvia Tortora si è da sempre spesa per la giustizia nella memoria del padre. Un grande abbraccio a tutta la famiglia, che di dolore ne ha già avuto tanto…”

Alla giornalista ha fatto eco Antonella Clerici, che invece ha scritto: “Ciao Silvia Tortora, ti ricordo con affetto. Un abbraccio forte forte a Gaia Tortora”. Gaia Tortora è stata la sorella della famosa giornalista e come lei, per anni, ha cercato di ottenere la verità nella grave vicenda giudiziaria che ha visto protagonista suo padre, Enzo Tortora.

Alle due conduttrici tv si è unito anche Alessandro Gassmann, che sui social ha scritto: “Scompare Silvia Tortora. A chi le ha voluto bene e a sua sorella Gaia, un abbraccio”.