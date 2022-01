Gossip: le notizie del 4 gennaio 2022

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 4 gennaio 2022

Le parole pronunciate da Soleil Sorge, Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, non sono piaciute particolarmente a Pago. L’ex marito di Miriana Trevisan, sui social, minaccia azioni legali nei confronti della mamma di suo figlio Nicola:

Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani. Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago.

La scelta di Vladimir Luxuria di non completare la transizione

Vladimir Luxuria, intervistata dal quotidiano ‘Libero’, ha svelato, perché, a distanza di tempo, non ha ancora completato la transizione:

L’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede vari fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi sesso del tutto. La pensava così anche Eva Robin’s.

Belen Rodriguez tradita? Il gossip

Belen Rodriguez, in una Instagram Stories pubblicata dall’amica Patrizia Griffini, ha ironizzato sulla possibilità di essere stata tradita in passato da uno dei suoi ex fidanzati: