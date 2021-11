C’è chi ha creduto potesse essere una delle love story più durature e c’è chi invece non ha speso nemmeno un soldo su di loro. Sta di fatto che Shawn Mendes e Camila Cabello hanno messo la parola fine alla loro storia. Rottura? è evidente se si è arrivati a questa decisione, ma per non drammatizzare troppo, Shawn ha pensato bene di alleggerire la separazione con questo annuncio dal suo Instagram:

Ciao ragazzi, abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’uno per l’altra come esseri umani è più forte che mai. La nostra storia è iniziata in qualità di migliori amici e ora continueremo ad esserlo. Apprezziamo tantissimo il vostro supporto sin dall’inizio e per il futuro, Camila e Shawn.

Nessuno aveva messo in conto una possibile fine della storia, o perlomeno nessuno lo ha pensato così all’improvviso. La loro ultima foto insieme risale al giorno di halloween, uno scatto in maschera che entrambi condivisero con la stessa descrizione “Feliz dìa de muertos“.

Lui 23enne, lei un anno più grande. Il primo incontro nel 2014, solo cinque anni dopo arriva l’amore anche grazie ad una collaborazione fortunata che fruttò il successo di Señorita, tormentone estivo del 2019. Le voci sempre più pressanti di una relazione sbocciata trovarono conferma il 3 luglio 2019, data d’inizio della storia. Insieme nei red carpet più glamour, insieme nel lavoro e insieme anche negli spettacoli musicali.

L’ultima apparizione pubblica di Shawn Mendes e Camila Cabello risale al mega concerto del Global Citizen Live dove i due si scambiarono un romantico bacio davanti a un’onda umana che li acclamava. Rimarrà certamente una bella amicizia, magari di quelle che un giorno potrebbero pure ritrovare un sentimento ancora più forte.

Intanto, per il momento, resta il ricordo di un amore vissuto.