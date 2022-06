Sharon Stone ha confessato le difficoltà vissute quando ha avuto 9 aborti spontanei e ha dovuto rinunciare ad avere un figlio naturalmente.

Sharon Stone ha tre figli, tutti adottati, e lei stessa ha raccontato via social il calvario attraverso cui sarebbe passata dopo aver subito ben 9 aborti spontanei. “Come donne non abbiamo un luogo dove discutere della profondità di questa perdita. Io ho perso nove figli a causa di aborti spontanei. Non è una cosa da poco, né fisicamente né emotivamente. Ma ancora oggi siamo indotte a pensare che sia qualcosa che dobbiamo affrontare da sole e in segreto, con un certo senso di fallimento, invece di ricevere un fondamentale sostegno attraverso compassione ed empatia”, ha dichiarato l’attrice.

Sharon Stone: 9 aborti spontanei

Oggi Sharon Stone è felice accanto ai suoi tre figli adottivi, Roan, Laird, e Quinn. Lei stessa ha però confessato le enormi e terribili difficoltà vissute quando in passato, per ben 9 volte, avrebbe tentato invano di portare avanti delle gravidanze. A ferirla, più che l’aborto in sé, sarebbe stato il modo in cui molti avrebbero mancato di offrirle supporto ed empatia. “Lasciare la salute e il benessere femminile nelle mani dell’ideologia maschile è diventato quantomeno negligente, è una cosa oppressiva e ignorante”, ha dichiarato l’attrice, facendo il pieno di like sui social da parte delle fan che hanno attraversato la stessa situazione.

