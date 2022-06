Secondo i rumor in circolazione il Principe Carlo e suo figlio William avrebbero litigato a causa della duchessa Kate Middleton.

Secondo il Mirror William e suo padre Carlo avrebbero avuto delle tensioni per via del rapporto di lui con i consuoceri, i genitori di Kate Middleton. Carlo a quanto pare non avrebbe una particolare intesa con Carole e Michael Middleton e inoltre non avrebbe digerito la notizia dell’imminente trasferimento di suo figlio, che insieme a Kate lascerà Londra per trasferirsi vicino alla township di Chapel Row, nella contea di Bucklebury, dove vivono i genitori della duchessa.

Principe William

Il Principe William e Carlo hanno litigato

Per il The Mirror l’aria sarebbe di nuovo tesa a Buckingham Palace, e stavolta non c’entrerebbero Harry e Meghan. La lite questa volta sarebbe avvenuta tra il Principe William e suo padre Carlo che, negli ultimi tempi, sembra si senta escluso dalla vita del figlio.

Il duca di Cambridge sarebbe sempre più vicino ai suoi suoceri che, oltre a godere di maggior tempo libero rispetto a Carlo, abitano proprio nella contea di Bucklebury, dove lui e Kate si stanno per trasferire. Come se non bastasse sembra che Carlo non abbia stretto un buon legame con i genitori di Kate e, per questo, non amerebbe spendere il suo tempo insieme a loro. I due riusciranno a trovare un nuovo equilibrio?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG