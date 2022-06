Il 19 giugno in America si festeggia la festa del papà e Jennifer Lopez ha voluto fare una tenera dedica al marito, Ben Affleck.

Tutto scorre liscio come l’olio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che a breve a diventeranno marito e moglie. In occasione della festa del papà la cantante ha scritto una tenera dedica al suo compagno, che ha avuto tre figli insieme all’ex moglie, Jennifer Garner. “Buona festa del papà al papà più premuroso, amorevole, affettuoso, coerente e altruista di sempre. Buona Festa del Papà amore mio”, ha scritto Jennifer Lopez in un post via social.

Jennifer Lopez: la dedica a Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai e la cantante ha abbandonato la riservatezza che aveva contraddistinto la loro liaison fino ad un anno fa per scrivere tenere dediche all’attore, che recentemente le ha messo al dito un anello dal valore da capogiro.

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere cosa riserverà loro il futuro e al momento sembra che entrambi siano riusciti a instaurare un ottimo rapporto con i loro rispettivi figli (Emme e Max, i due figli avuti da JLo con l’ex marito, Marc Anthony, e Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel nati dal precedente matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Garner).

