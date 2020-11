Selvaggia Roma porta in tribunale Eliana Michelazzo. E lo fa – paradossalmente – mentre è rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip 5 (stasera una nuova puntata in diretta).

Selvaggia Roma denuncia Eliana Michelazzo, ecco perché

Ad annunciare la notizia è il manager dell’influencer, entrata in corsa nel reality di Canale 5, Giulio Borgognoni. Interpellato dall’Adnkronos, il manager ha commentato gli audio pubblicati da Eliana Michelazzo su Instragram in cui, secondo l’ex agente di Pamela Prati, si sente Selvaggia affermare, in una telefonata, di essere uscita con un uomo solo per soldi:

Il motivo per cui sui social abbiamo taciuto questi eventi, più miserabili che imbarazzanti, sta nel fatto che, trovandoli di assoluta rilevanza penale, li abbiamo affidati ai nostri legali per portarli all’attenzione della Procura di Roma. Abbiamo incaricato i nostri avvocati di depositare una denuncia-querela per diffamazione nei confronti della signora Michelazzo.

Nel merito dell’audio che la Michelazzo ha diffuso, Borgognoni osserva:

Sinceramente, avendo sentito più volte l’audio in questione, non credo che questo possa essere utile ad attribuire a Selvaggia le attività che proditoriamente le sono state attribuite dalla Michelazzo. La quale, per avvalorare la sua gravissima accusa basata sul nulla, ha voluto anche postare una foto di alcune banconote su un tavolo. Che, agli occhi di chi abbia in dotazione un minimo di quoziente intellettivo, non significano assolutamente niente.

Le altre accuse

Infine, sulle altre accuse rivolte in queste settimane a Selvaggia Roma, l’avvocato conferma che la sua assistita, come d’altronde tutti i concorrenti del reality show di Canale 5, è entrata nella Casa del Gf Vip anche per la sua attitudine a fare confusione e allo scopo di ottenere visibilità“:

Come quella che stanno tentando di avere i vari personaggi o pretestuosamente presunti tali che vanno in televisione solo per tirare fango contro Selvaggia. E lo fanno parlando di presunte telefonate avvenute mesi fa e uscite solo ora, o addirittura di presunti furti di mutande, argomenti che ammazzano il livello della comunicazione mediatica.

In attesa della replica di Eliana Michelazzo

Per il momento, Eliana non ha replicato alle parole del manager della rivale. E chissà se il caso verrà trattato direttamente al Grande Fratello Vip, dove la Roma nei giorni scorsi ha discusso con, tra gli altri, Enock.