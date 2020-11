Selvaggia Roma, Tony Aglianò: “Con Enock un bacio intenso. L’amico voleva me” (video)

Oggi, mercoledì 24 novembre 2020, Tony Aglianò, miglior amico di Selvaggia Roma, intervenendo a ‘Pomeriggio 5’, (Qui, il video) ha svelato la propria verità sul discusso bacio in discoteca tra la neo gieffina ed Enock Barwuah:

🚨NOTIZIA CHOC🚨

Tony Aglianò, amico di Selvaggia Roma, svela che i famosi messaggi dell'amico di Enock erano in realtà rivolti a lui #Pomeriggio5 pic.twitter.com/RcO29CL1Vj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2020

Aglianò: “Io ero presente quella sera famosa del 16 luglio. Il flirt tra Enock c’è stato assolutamente. Siamo arrivati in discoteca. Sia Enock che un amico di Enock hanno fatto cenno con una mano chiedendoci di entrare nel loro privè. Quando entra Selvaggia nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ scoppia la bomba in cui dice di avere questo flirt. Enock va su tutte le furie perché, durante l’estate, era già fidanzato. Si sono baciati. C’è stato un bacio intenso. Enock, già da dicembre 2019, scriveva a Selvaggia su Instagram. Te la vedi in discoteca.. te la fai scappare?! Sono due ragazzi giovani, si piacciono, succedono queste cose”.

L’ex ballerino di ‘Amici’, durante il talk di Barbara d’Urso, dedicato ai gossip sul ‘Grande Fratello Vip 5’, ha rivelato che il misterioso amico del fratello di Balotelli (colui che avrebbe mandato i messaggi espliciti alla Roma alle 5 di mattina), in realtà, era interessato a lui:

Aglianò: “Quando l’amico di Selvaggia, ha fatto cenno di entrare nel privè, quel gesto era per me. Con l’amico ci ho messaggiato su Instagram. Non poteva parlare in maniera esplicita, con me, oltre a fare un lavoro nel mondo del calcio, è sposato con una donna”.