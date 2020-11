Selvaggia Roma: tre audio smentiscono le versioni di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi? (video)

by @sebastianocascone

Oggi, martedì 24 novembre 2020, a ‘Pomeriggio 5’, Biagio D’Anelli ha lanciato una super bomba su Selvaggia Roma che potrebbe mettere a repentaglio la relazione tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi (Qui, il video).

Qui continuano a piovere NOTIZIE CHOC ☔☔☔ Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger, ricambiava l'interesse di Selvaggia Roma? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/muPLGTTHCR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2020

“Domenica sera, ero comodamente a casa a guardare Live non è la d’Urso. Dopo la puntata mi hanno scritto delle talpe che girano sul web. Mi arriva un messaggio su Instagram da una persona molto vicina a Selvaggia Roma. Dicendo: ‘Quello che ha detto Mercedesz Henger sul fidanzato Lucas Peracchi è una cosa falsa. Ti manderò delle prove’. Il giorno dopo su Instagram mi arrivano tre audio sul futuro incontro che doveva esserci con il fidanzato di Mercedesz. Si evince dall’audio, tra Selvaggia e l’amico, che, se non ci fosse stata Mercedesz (che è una bravissima ragazza ed è innamorata) a casa che andava a fare delle serate, Luca era bello propenso ad incontrarla”.

Negli scorsi giorni, la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, sui social, aveva confermato che l’influencer romana ci aveva provato con il compagno su Instagram:

“Non mi importa di essere passata per le fidanzata gelosa ma voglio dire questa cosa a Selvaggia. Qualche tempo fa, quando si era sparsa la voce infondata che il mio fidanzato sarebbe andato al Grande Fratello Vip, lei gli ha scritto con la scusa di un tatuaggio… Lui me lo ha raccontato e io gli ho detto: ‘Selvaggia chi?’. Poi quando ho visto come è entrata nella Casa e quello che ha fatto sia con la Gregoraci che con Enock ho capito che ci aveva provato”.

Ci sarà la replica dei diretti interessati?!