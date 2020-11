Sonia Bruganelli: “Mio figlio Davide vorrebbe fare il Grande Fratello Vip”

Ospite di “Casa Chi”, il talk show del settimanale Chi dedicato alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip” in onda sui canali social del settimanale Chi e da questa settimana anche su Mediaset Play, Sonia Bruganelli, intervenuta come ospite, ha difeso, a spada tratta, l’amica Elisabetta Gregoraci che, in queste settimane, ha ricevuto molte critiche per le nozze con Flavio Briatore:

“Difendo Elisabetta Gregoraci, che viene tirata in causa continuamente per il matrimonio con Briatore, perché la capisco. Penso che lei sia molto più di questo, ogni donna non è solo la moglie dell’uomo che ha sposato, è molto di più”.

La produttrice ha confessato che uno dei figli varcherebbe la porta rossa del loft di Cinecittà in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip:

“Mio figlio Davide vorrebbe fare il “Gf”, ogni settimana si sottopone al tampone per poter seguire la diretta in studio, proverò a fargli cambiare idea. Sicuramente la sua curiosità per un contesto come quello l’ha presa da me, è uno che ama stare in mezzo alla gente”.

“Se fossi nella Casa? Mi eliminerebbero subito per antipatia mentre mio marito, Paolo Bonolis, quando ha appreso che il reality condotto da Alfonso Signorini proseguirà fino a febbraio, ha commentato, scherzando: “Io mi farei squalificare pur di uscire subito””.

Oltre a Francesco Oppini e Guenda Goria, negli scorsi anni, il reality di Canale 5 ha arruolato diversi figli di…: da Francesca De Andrè a Veronica Satti passando per Serena Rutelli, Asia Nuccetelli e Paolo Ciavarro. A chi toccherà prossimamente?!