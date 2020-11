Alba Parietti: “Mio figlio Francesco è provato e stanco”

Dopo l’annuncio del prolungamento, Francesco Oppini, in questi giorni, è chiamato a prendere una decisione molto difficile che potrebbe influenzare il proprio percorso all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il telecronista sportivo è piuttosto confuso sulla scelta finale.

L’incerto futuro delle propria attività, la lontananza dalla famiglia (in particolare dalla mamma e dalla fidanzata Cristina Tomasini) potrebbero spingere il concorrente ad abbandonare il gioco al termine della scadenza del contratto.

Alba Parietti, nelle scorse ore, ha postato un messaggio, sui propri social, per spiegare tutto:

“Grazie a tutti voi che amate @francesco_oppini_82 è una persona fatta di carne come tutti, con un cuore, con le sue angosce, le sue fragilità i suoi fantasmi. Ha bisogno di perdere una decisione difficile. E’ molto provato e stanco. Lo vedo come quando ha la febbre è confuso e disperato”.

“Io ringrazio le persone che lo hanno capito e apprezzato e questo vorrà dire amare le sue scelte. Voler bene a qualcuno vuol dire volere la sua felicità. Io so che le fans di @francesco_oppini_82 e le persone fantastiche che lo hanno capito e sostenuto lo sosterranno rispettando la persona e i suoi sentimenti i suoi bisogni. Mi fa una grande tenerezza e non posso fare nulla per aiutarlo”.

“Deve decidere da solo. Ha 38 anni ma vederlo così mi fa male, così come mi fa male leggere commenti cattivi o richieste impossibili da realizzare perché comunque è una decisione personale in cui non possiamo intercedere a me o a @cristinatomasini. Siamo esseri umani come tutti e abbiamo sentimenti, sofferenze e bisogno di amore di un abbraccio come tutti”.

“@cristinatomasini non si è mai esposta e accetterà la scelta difficilissima di @francesco_oppini_82 ma sono stati mesi complicati. Non poter comunicare in nessun modo con chi ami, non poterlo consolare, abbracciare è difficilissimo. Ne approfitto per abbracciare tutte le persone che in questo momento ci hanno sostenuto nonostante stiamo vivendo come tutti un momento doloroso e difficile e vedono in @francesco_oppini_82 un amico una compagnia. Grazie ❤️Abbiamo bisogno della vostra comprensione e del vostro sostegno morale per @francesco_oppini_82. Che sarà lo stesso fiori o dentro alla casa. @grandefratello_vip_2020”.

La conduttrice, poi, ha spiegato, nei vari commenti, i motivi che l’hanno spinta a non incoraggiare il figlio a proseguire l’avventura al GF Vip: “Perché lo vedo stanchissimo e io credo deva decidere senza essere spronato. Sono tanti mesi . Ho subito un lutto l’ho tenuto per me. Lui nemmeno lo sa. Non giudicate per favore senza sapere o capire come”.