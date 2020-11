Grande Fratello Vip 5, il fratello di Pierpaolo Pretelli: “Non mi dispiacerebbe avere Elisabetta Gregoraci come cognata”

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo del ‘Grande Fratello Vip 5’, intervistato da ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, ha commentato il legame particolare tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ ed Elisabetta Gregoraci. Il concorrente del reality di Canale 5 non ha mai nascosto di provare un forte interesse fisico e mentale per l’ex moglie di Briatore. Però, ha deciso di non spingersi mai oltre per i ‘paletti’ alzati dalla showgirl calabrese:

“Credo che quello che sta accadendo tra mio fratello e la Gregoraci sia più di un’amicizia speciale. Con le mie ‘amiche speciali’ non mi tocco. Non mi abbraccio e non mi avvinghio di continuo. Sinceramente li vedrei bene insieme. Non mi dispiacerebbe avere Elisabetta come cognata”.

Il ragazzo non ritiene che la Gregoraci sia snob e che, abituata al lusso e allo sfarzo, non possa condividere la propria vita accanto ad un fidanzato di umili origini:

“Non sono d’accordo. Anzi, penso che Elisabetta sia una donna umile e sincera. Mai dare tutto per scontato nella vita. A volte le belle cose nascono all’improvviso. Inoltre, non credo ci sia un altro uomo ad attenderla fuori. Se ci fosse stato non sarebbe mai stata così affettuosa con Pierpaolo. Vi pare?!”

Giulio è convinto che le resistenze di Elisabetta verso Pierpaolo, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, siano dettate esclusivamente dal rispetto reciproco per i propri figli:

“Leonardo, il figlio di Pierpaolo, guarda suo papà con ammirazione ogni giorno, lo considera un eroe. Lo stesso vale per Nathan Falco con la Gregoraci. Spesso scene troppo esplicite potrebbero ferirli, trovo giusto che Pierpaolo ed Elisabetta si comportino così”.