Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis resta (video)

Dayane Mello e Maria Teresa Ruta leggono un comunicato stampa del ‘Grande Fratello Vip 5’ che riguarda il destino di Giacomo Urtis all’interno della casa. La produzione del reality di Canale 5 ha prolungato la permanenza del chirurgo estetico nel loft di Cinecittà fino a nuova comunicazione. Ecco il testo:

“A grande richiesta il Grande Fratello ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo nella Casa fino a ulteriore comunicazione”

Giacomo resterà nella casa ancora a lungo E IL CIELO È TRASH SOPRA CINECITTÀ #gfvip pic.twitter.com/vT036cmdX2 — auro (@nevrsland) November 24, 2020

Tutti i concorrenti del programma di Canale 5 hanno abbracciato l’uomo per fargli sentire tutto il proprio affetto:

Orlando: “Finalmente una bella notizia. Non possiamo fare entrare dei macchinari?” facendo riferimento ad eventuali trattamenti da fare in salone per ammazzare il tempo e risultare più belli. Maria Teresa è felice perché il Grande Fratello ha accolto il suo appello. Il medico dei vip, invece, scherza con Giulia Salemi per alcune mollette che la influencer gli avrebbe sottratto dal beauty case. Poi, gli chiede di organizzare uno scherzo in stile ‘Le Iene’.

Gli inquilini del ‘Grande Fratello Vip 5’ sperano che Urtis possa diventare un nuovo concorrente arricchendo la rosa del cast. Sarà davvero così?

Stamattina, l’ospite speciale ha ricevuto un video messaggio dall’alto, uno striscione aereo da parte di tutti i fan: “Giacomo resta, ci fai sognare”.

Urtis: “Che carini! Che bello!”. Il popolo dei social lo acclama a gran voce. La sua simpatia e bontà d’animo hanno conquistato tutti e ora i suoi fans fanno una richiesta ben precisa al ‘Grande Fratello’. Accoglieranno la petizione dei suoi sostenitori?