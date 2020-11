Il Grande Fratello Vip 5 andrà avanti fino a febbraio: la notizia è ufficiale e gli inquilini della Casa hanno ricevuto la comunicazione durante la diretta di ieri sera. Tra i concorrenti più in crisi, c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci che, sostanzialmente, sta meditando l’addio al programma.

La conduttrice, uscita fuori dal confessionale in lacrime, è stata consolata da Rosalinda Cannavò che l’ha pregata di pensarci ancora un po’ prima di prendere una decisione definitiva.

Elisabetta Gregoraci, però, ha manifestato il desiderio di riabbracciare suo figlio:

Abbiamo iniziato quest’avventura insieme… Io, ancora, ci sto pensando ma ho un figlio che non vedo da 75 giorni… Mio figlio viene prima di tutto, prima di ogni cosa. Abbiamo iniziato insieme questo percorso, mancavano solo 10 giorni alla fine, uno pensava “Ok, è finita, ce l’abbiamo fatta” e invece… Il fatto di non poter continuare in questo gruppo mi fa stare male. Però mio figlio viene prima di tutto, ho sacrificato tante cose per mio figlio e deve essere così. I figli vanno seguiti, anche se ti dicono che stanno bene, quindi, non posso stare altri due mesi qui. Quando sarai madre, lo capirai.