Uno scherzo più che particolare quello subito a Le Iene dalla showgirl Adriana Volpe, vittima questa sera di un terribile sketch architettato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Stiamo parlando del rapimento della piccola Grace, la dolcissima barboncina della conduttrice, alla quale Adriana è veramente molto legata.

La dolce Grace è ormai molto famosa anche sui Social, ed è proprio per questo che è divenuta vittima de Le Iene. Lo show infatti ha voluto sottoporre Adriana Volpe ad una terapia d’urto per farle capire che i cani non siano influencer. E così, nel corso di un rilassante weekend in compagnia di un’amica, Adriana ha incontrato un immenso fan della piccola Grace, Jean Pierre.

L’uomo, complice del programma di Italia 1, ha inizialmente espresso il suo amore per il piccolo animaletto a quattro zampe e poi ha offerto ben 70.000 euro in contanti ad Adriana per acquistare la piccola Grace. Ovviamente la showgirl ha iniziato a preoccuparsi, ma mai si sarebbe aspettata che accadesse ciò che effettivamente è successo di lì a poco. Il giorno seguente, Adriana rientrando nella sua camera di Hotel si accorge che Grace sia scomparsa. Dov’è finita la piccola barboncina alla quale la showgirl è tanto legata?

Il provocatore assunto da Le Iene ha finto di sequestrare Grace, lasciando non poco sconvolta la conduttrice. Il terribile scherzo de Le Iene termina in una tenda da campeggio, all’interno della quale un registratore continua a trasmettere a tutto volume i guaiti della piccola Grace.

Adriana, veramente sconvolta, inizia così a distruggere la tenda da campeggio rendendosi conto sono in ultimo che al suo interno questa sia vuota. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene. Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis soccorrono la disperata showgirl strappandole anche una promessa sul finale:

“Adriana, ci prometti che Grace non diventerà una cagnolina influencer?”.

Potete rivedere lo scherza architettato da Le Iene ai danni di Adriana Volpe anche sul portale ufficiale di Mediaset Play.