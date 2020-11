Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti: il motivo della fine della loro amicizia

È notizia, ormai, nota da tempo che l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti è finita. Dentro la casa del Grande Fratello Vip, l’influencer milanese ha più volte parlato del suo rapporto con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non nascondendo il desiderio di chiarire con lei e fare pace.

Stando ad una serie di tweet pubblicati dai telespettatori del GF Vip 5 e ripresi dal sito di Novella 2000, Tommaso Zorzi ha svelato il motivo per il quale l’amicizia con Aurora Ramazzotti si è incrinata.

La questione è un po’ delicata perché ha a che fare, purtroppo, con un lutto, per questo motivo, Tommaso ha ricevuto non poche critiche, sempre su Twitter.

In breve, la loro amicizia si è interrotta perché Aurora Ramazzotti ha annullato un loro viaggio a Capri a causa di un lutto che ha colpito il suo fidanzato, per la precisione, la scomparsa della nonna.

Di seguito, riportiamo alcuni tweet in merito:

In passato, come già scritto in precedenza, Tommaso ha affrontato la questione all’interno della Casa, ammettendo di avere un brutto carattere a causa della sua “sindrome dell’abbandono”:

Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m*rda. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni. Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato. Non sono mai quello che ti viene ad elemosinare del tempo. È vero che ti posso chiamare, ma è anche vero che il telefono funziona in entrambi i modi. Quindi, quando sento che vengo un po’ messo da parte, succede questo. Ma giustamente lei ama molto il ragazzo con cui sta.