Elisabetta Gregoraci: “Il Grande Fratello Vip siamo noi” (video)

Elisabetta Gregoraci, confidandosi, stasera, con Pierpaolo Pretelli, ha manifestato l’intenzione di abbandonare definitivamente la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ appena scadrà il termine ultimo del contratto stipulato prima dell’ingresso.

L’ex moglie di Flavio Briatore vuole lasciare il gioco per riabbracciare l’amatissimo figlio Nathan Falco che, tra qualche giorno, rientrerà in Italia. La showgirl calabrese, come tutte le mamme del mondo, sogna di trascorrere le vacanze natalizie con il proprio bambino. Come molti altri concorrenti, è dispiaciuta per non aver portato a termine questo percorso:

“Il grande fratello siamo noi (tutti) che siamo entrati dall’inizio, il fatto che entrino altre persone mi spiace, perché e come se fosse un’altra edizione”

Eligreg che sottolinea la porcheria che gli autori stanno facendo.. #GFVIP pic.twitter.com/KWneSngvHo — 🐍🐍🐍 (@macosanessaii) November 24, 2020

“C’è il pubblico, tutte le persone che lavorano a questo reality e poi ci siete voi. Con alcuni di voi, ho instaurato una cosa così bella che non mi aspettavo di trovare qua. Mi viene da piangere. Sono dispiaciuta”.

La gieffina non avrebbe accettato di prendere parte al programma se, a settembre, la produzione le avesse prospettato un periodo di cinque mesi di permanenza in casa:

“Sono tanti anni che me lo chiedevano. E’ brutto iniziare una cosa e non finirla perché entrano altre persone, si creano nuove dinamiche. Il Grande Fratello siamo noi. Il fatto che ci saranno altre persone. E’ come se fosse una nuova edizione. Un po’ mi dispiace. Noi eravamo arrivati alla fine. Abbiamo fatto tutto il percorso… Mancavano dieci giorni. Anche se eravamo stanchi. Il momento in cui vuoi mollare Quando pensi ai figli. Poi arriva il pubblico che ti vuole bene, gli aerei. Ti dà la forza per andare avanti. Siamo arrivati fino alla fine. Non abbiamo mai mollato. E’ stato importante, bello. Ieri, non me l’aspettavo. Io non posso proseguire”.