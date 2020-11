Tommaso Zorzi piange per Francesco Oppini: “Sono triste se te ne vai” (video)

Stanotte, Tommaso Zorzi è stato colpito da un momento di sconforto perché sta realizzando, in queste ore, che l’amico del cuore Francesco Oppini potrebbe abbandonare definitivamente la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ al termine del contratto. Il concorrente scoppia a piangere tra le braccia del telecronista sportivo supportato anche dalle fidatissime Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta:

Zorzi: “Non posso guardarlo come per le foto di mia nonna. Mi sembra di guardarlo per l’ultima volta. E’ come se dovessi riniziare tutto di nuovo. Nemmeno quando mi sono lasciato con il mio ex piangevo sul cuscino. Anzi è peggio. Sono molto triste se te ne vai. Questa situazione mi sta lacerando. Sto male”

Oppini: Mica sto andando al fronte”.

Orlando: “Francesco non ha ancora deciso. Goditelo finché rimane. Perché ti devi precludere la possibilità di stare con Francesco. Rimane nella tua vita. Hai trovato un amico. La vita non si ferma al Grande Fratello”.

T:"non posso neanche guardarlo"

F:"ma che dici mica vado al fronte"

Zorzi: “Io mi affeziono tantissimo alle persone. Non lo faccio vedere ma poi ci rimango malissimo. Qui dentro crei delle robe. Non sono abituato a vivere i rapporti così. Ho paura nel dimostrare perché poi temo che diventi vero. Quando mi apro con l’abbraccio, lo sguardo, sono fottuto. Non me la so gestire. E’ una roba nuova per me”.

Orlando: “Non molliamo perché siamo guerrieri”.

Zorzi: “Sto subendo un divorzio. Sono triste perché mi sto affezionando”.