Selvaggia Roma: la rivelazione choc sul fratello a Tommaso Zorzi (video)

Selvaggia Roma, stasera, giovedì 26 novembre 2020, ha cercato di entrare in empatia con Tommaso Zorzi facendo un discorso molto profondo su un episodio che ha vissuto, qualche mese fa, e che riguarda il fratello:

Selvaggia Roma: “Mio fratello soffre di depressione in tutti i sensi. E’ la prima volta che mi hanno detto una cosa veramente brutta. Questa estate ha avuto un serio problema. Lui era rimasto solo. Quando non vieni ascoltato, cerchi di lasciarti andare. Si tratta della vita stessa”.

La gieffina, poi, è entrata nei dettagli della storia:

Selvaggia Roma: “Ha provato ad uccidersi nel modo più ovvio. Stava al bagno. Ha cercato di farsi dei tagli. La differenza, amore mio, di te e molte altre persone è che lui non è mai stato ascoltato come voleva lui realmente. Io me ne sono accorta dopo. Ho avuto un problema con mio padre. Ho lasciato andare questa cosa. Non gli ho dato retta. Io non c’ero, non mi sono fatta sentire. Tu, invece, hai tante persone che ti vogliono bene a partire da tua mamma. A me dispiace vederti così So che è un problema tuo e che nessuno può capirti. Per quanto tu sia intelligente, solare, spiritoso, puoi dare tanto a tante persone, hai dato tanto a me che ci conosciamo mi dispiace vederti così”.

Vista la delicatezza del tema, la regia del ‘Grande Fratello Vip 5’ ha giustamente staccato l’immagine virando sulla cena siciliana preparata da Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha cercato di spronare Tommy a reagire alle congetture sul prolungamento del programma fino al prossimo 8 febbraio 2020.