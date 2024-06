I pensieri di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez: dal caso pandoro Balocco alla rissa Fedez-Iovino e la crisi matrimoniale.

Ospite di Piero Chiambretti a ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’, Selvaggia Lucarelli ha avuto ampio spazio e modo per parlare del suo libro sui Ferragnez dal titolo ‘Il vaso di pandoro’ con chiaro riferimento alla vicenda che ha coinvolto Chiara Ferragni e la falsa beneficenza. La penna graffiante ha affrontato diversi temi tra cui anche la rissa tra Fedez e Iovino.

Selvaggia Lucarelli difende il suo lavoro sui Ferragnez

Viste le tante accuse arrivate dai fan dei Ferragnez nei suoi confronti, la Lucarelli ha subito tenuto a precisare il suo ruolo nella crisi matrimoniale tra i due spiegando come, di fatto, le cose stiano in modo ben differente. “Io faccio il mio mestiere, credo che loro si siano rovinati. Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni, non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica e di far finta che, comprando i pandori, si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita”.

Da qui l’ulteriore pensiero: “Non posso sentirmi responsabile […]”. E ancora: “I primi giorni non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, non pensavo che crollasse tutto. Sinceramente pensavo che, per un po’ di tempo, avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera un pochettino pensavo, mi chiedevo: ‘Chissà cosa sta passando?’, perché, umanamente parlando, è chiaro che è un disastro“.

La rissa Fedez-Iovino

Oltre ad aver affrontato il tema dei Ferragnez come coppia e quindi aver parlato anche del suo libro, la Lucarelli ha fatto qualche passaggio anche sul recente episodio tra Fedez e Cristiano Iovino: “Se è un tentativo di riposizionamento, è zoppicante”, ha spiegato la donna. “(Fedez ndr) è passato in tre giorni da essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. L’hai visto nelle immagini come picchiava? Saltellava tipo, te lo ricordi il cangurotto? Tant’è che stava prendendo un sacco di botte e sono dovuti intervenire gli altri. Fedez mi sembra uno in crisi di mezza età a 35 anni“, le parole riprese da Leggo.

