La nota dama di Uomini e Donne, Ida Platano, è stata travolta da una serie di critiche e insulti pesantissimi. Ecco cosa è successo.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa e anche la sua esperienza sul trono ha avuto lo stesso esito, non senza profonda amarezza. Stiamo parlando di Ida Platano che in queste ore è tornata al centro dell’attenzione per via di alcune critiche e insulti ricevuti suoi social. La dama, infatti, dopo una foto condivisa nelle sue stories Instagram è stata travolta da pesantissimi commenti.

Ida Platano, la foto social e le critiche

La brutta vicenda che ha visto la Platano protagonista in queste ore è scaturita dopo che la donna si è mostrata al mare in bikini. Nessuno scatto particolarmente eccessivo ma per lei sono arrivati tantissimi commenti e critiche che, ben presto, si sono trasformati in insulti. La dama di UeD, infatti, ha mostrato alcuni messaggi ricevuti che l’hanno lasciata senza parole. “Sei una madre svergognata“, si legge. “Ma non ti vergogni? Copriti”, “Hai un figlio piccolissimo, devi vergognarti”, sono stati solo alcuni dei contenuti arrivati alla donna.

Lo sfogo e i provvedimenti

Il volto di UeD si è fin da subito mostrato molto triste e amareggiato per quanto accaduto e nelle stories successive ha provato a replicare. “Mi viene la nausea, che schifo, queste persone hanno una vita tristissima”. E ancora: “Io provo solo disgusto. Cattivo, nauseante, rivoltante, stomachevole, schifoso”, ha detto. “Io ovviamente, come sempre, prendo atto e prendo anche provvedimenti per tutti questi che scrivono certe cose”, ha sottolineato Ida. Un episodio davvero spiacevole per lei che certamente non merita di ricevere certi appellativi e trovarsi incolpevole a dover rispondere a certe persone che, evidentemente, provano piacere a compiere certi gesti. La speranza è che si possa trovare il modo di punire gli haters che hanno superato il limite.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG