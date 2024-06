Le confidenze di Vladimir Luxuria su L’Isola dei Famosi e i rapporti con gli attuali ed ex colleghi del noto reality di Canale 5 compresa Ilary Blasi…

L’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi sta giungendo al termine e Vladimir Luxuria, conduttrice per questa annata, è tornata a parlare della sua esperienza nel famoso reality di Canale 5. Intervenuta a Sdl tv, la presentatrice ha risposto ad alcune domande, compresa quella su una ipotetica lite avvenuta con Ilary Blasi a causa, appunto, della conduzione del programma.

Vladimir Luxuria, il bilancio de L’Isola

Luxuria, intervenuta a Sdl tv, ha subito fatto un breve riassunto della sua esperienza al timone de L’isola: “Io mi voto con un più che sufficiente“, ha esordito. “Perché comunque mi sono ritrovata a fare una diretta di quattro ore senza avere un vero e proprio copione. Non sai mai come reagiranno i naufraghi o se una corrente diversa di impedirà di fare una prova. Hai una scaletta degli argomenti e basta”, ha detto.

Il rapporto con i colleghi e con la Blasi

Ma le dichiarazioni più salienti di Luxuria sono state quelle a proposito del rapporto con gli attuali colleghi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese su tutti, e gli ex, compresa Ilary Blasi. Se sui due opinionisti la conduttrice ha affermato che si tratti di “due splendide persone”, la reazione sull’ex presentatrice è stata piuttosto diversa.

In particolare, per mettere fine ai rumors passati relativi ad una presunta lite con Ilary, Luxuria ha sorriso e detto senza giri di parole: “Ma poi, veramente, io non lo ho neanche chiesto. Me l’hanno chiesto loro e io avrei fatto le scarpe a Ilary?”, ha sottolineato la conduttrice facendo riferimento all’incarico della conduzione del reality che, evidentemente, le è stato proposto dai piani alti di Mediaset. Tra lei e la Blasi, quindi, nessun problema.

Vladimir sulla conduzione dell’ #isola :

“Ma poi cioè…io non l’ho manco chiesto!⚰️

Cioè non è una cosa che io ho fatto in modo di..cioè?!

Me l’hanno chiesto loro capito?!” MORTA ✈️✈️ pic.twitter.com/GaPwh4focA — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) June 4, 2024

