Selvaggia Lucarelli accusa di sessismo Stefano Bettarini che risponde con un post, ma peggiora le cose. Ecco cosa ha dichiarato.

La polemica tra Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini continua a infiammare i social media dopo un’intervista incendiaria rilasciata dall’ex calciatore al Corriere. Bettarini, noto per le sue dichiarazioni spesso provocatorie, ha suscitato scalpore con commenti poco eleganti su Simona Ventura e altre donne.

L’attenzione è stata catturata da Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, che ha condiviso su piattaforme social le parole sessiste di Bettarini, sollevando un’ondata di critiche nei confronti dell’ex calciatore.

La risposta dell’ex marito di Simona Ventura non si è fatta attendere, ma ha peggiorato la sua posizione. Ecco cosa ha detto.

Stefano Bettarini risponde a Selvaggia Lucarelli: botta e risposta social

Attraverso le storie Instagram, ha risposto con una foto poco lusinghiera di Lucarelli, accompagnata da commenti sprezzanti e accusatori. Tuttavia, il tentativo di Bettarini di difendersi ha sortito l’effetto contrario, alimentando ulteriori polemiche.

Tra le storie Instagram, infatti, Bettarini ha scritto: ““Cara” Selvaggia. Non sei abbastanza titolata per interpretare un titolo non mio. Non c’è limite al… non c’è limite a te. E Qui mi fermo. Cosa non si fa per due like e riprendere un articolo cliccato da più di mezzo milione di persone. Non fermarti all’apparenza, guarda(ti) oltre“.

Le parole di Bettarini, rivolte a Lucarelli, evidenziano una mancanza di rispetto e sensibilità, rafforzando le accuse di sessismo mosse dalla giornalista. La sua reazione, lontana dall’essere ironica come presumibilmente intendeva, ha ulteriormente alimentato il dibattito sui diritti delle donne e sul linguaggio sessista nei media.

Bettarini vs Lucarelli: tradimenti, sessismo e accuse

Dopo quasi 15 anni dalla fine del matrimonio con Simona Ventura, Stefano Bettarini ha deciso di voler vuotare il sacco e spiattellare ai quattro venti i presunti tradimenti subiti.

Ma la posizione dell’ex calciatore non si è risollevata neanche quando ha sottolineato quanto sia stato generoso nel pagare vacanze e conti alle varie donne con cui è stato. Insomma, è stato un grave scivolone e una caduta di stile non indifferente per Bettarini.

