Chiara Ferragni annuncia la partenza con i figli per trascorrere la Pasqua a Dubai, ma stavolta senza Fedez. Ancora crisi tra i Ferragnez.

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere lontana dalla fine, e i due sembrano essere tornati a condurre vite da single. Il rapper è volato a Londra per alcuni impegni, mentre l’influencer si sta godendo la vita mondana con i suoi amici e, soprattutto, weekend rilassanti immersi nella natura insieme ai due figli.

Proprio insieme a Leone e a Vittoria, l’imprenditrice digitale ha deciso di volare a Dubai per trascorrere le feste di Pasqua, ma stavolta senza il marito. Infatti, anche l’anno scorso l’imprenditrice digitale aveva trascorso le festività pasquale negli Emirati Arabi, ma stavolta sarà da sola.

Chiara Ferragni: un’altra Pasqua a Dubai, ma da madre-single

L’anno scorso i Ferragnez hanno trascorso le vacanze di Pasqua insieme a Leone e Vittoria a Dubai. Una vacanza talmente rilassante che Chiara ha voluto riproporla anche per quest’anno, con un’unica grande differenza: partirà senza il marito.

Infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui scrive: “Also going back to Dubai with the kids for Easter holidays.. Any suggestions on the best activities?“, e cioè: “Torneremo a Dubai con i bambini anche per le vacanze di Pasqua.. Qualche suggerimento sulle migliori attività?“. In aggiunta lascia un box domande in cui raccogliere i suggerimenti dei suoi follower per la sua vacanza a Dubai.

Chiara Ferragni: rottura definitiva con Fedez?

Quella tra Chiara Ferragni e Fedez sembrerebbe essere proprio una brutta crisi da cui faranno fatica a uscire, se ci riusciranno. Infatti, i due coniugi si stanno mostrando sempre più distanti.

Fedez sta facendo una vita mondana, con serate in discoteca con gli amici e viaggi in giro per il mondo. Invece, Chiara si sta mostrando sempre più in compagnia dei suoi figli ma anche presa dagli impegni lavorativi e in giro insieme ai suoi amici.

