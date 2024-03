Pier Silvio Berlusconi si darà alla politica? L’amministratore delegato di Mediaset rivela i suoi progetti lavorativi per il futuro.

Sono mesi, se non addirittura anni, che si vocifera di un possibile ingresso di Pier Silvio Berlusconi nel mondo della politica. Soprattutto dopo la morte del padre, Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato è stato spinto verso le orme del padre. Ma adesso è giunta una risposta definitiva sui progetti professionali futuri di Pier Silvio.

Infatti, l’ad Mediaset ha rivelato una volta per tutte che non ha intenzione, almeno per il momento, di dedicarsi alla vita politica. Ma ecco che cosa ha rivelato.

Pier Silvio Berlusconi dice no alla politica: il suo impegno in Mediaset

Berlusconi jr ha rivelato quali sono i suoi progetti per il futuro: “La politica è una cosa seria, non ci si può improvvisare. Certo, da cittadino e da imprenditore penso che il ruolo di Forza Italia nel portare avanti il pensiero di mio padre, liberale e moderato, sia fondamentale come parte di questo governo e per il futuro del nostro paese. Ma io faccio l’editore e ora ho un progetto europeo da portare avanti” ha dichiarato.

Durante l’intervista al Corriere della Sera, l’imprenditore ha dichiarato che, contro colossi come Netflix e Disney, “La televisione generalista se fatta bene, mantenuta viva e moderna, si difende alla grande. E nel nostro caso continua a dare soddisfazioni“.

Ha, inoltre, dichiarato che negli ultimi anno sono aumentate le assunzioni. “Assumiamo per metà under 30 e per il 50% donne. Abbiamo già iniziato lo scorso anno con 250 ingressi e intendiamo andare avanti per altri tre con un complessivo di mille nuove assunzioni“.

Pier Silvio Berlusconi: i prossimi obiettivi per la Mediaset

Pier Silvio è un imprenditore ambizioso che vuole raggiungere il successo con la sua azienda, non solo in Italia ma anche in Europa.

“Il nostro organico sta crescendo. Non assumiamo solo data scientist o digital oriented già formati che hanno un loro ruolo già definito in azienda, ma anche giovani che formiamo singolarmente e che seguiremo nel corso della loro carriera. Tra loro ci sono i nostri manager del futuro” ha rivelato.

Inoltre, ha aggiunto che “La nostra raccolta pubblicitaria di Gruppo in Italia e Spagna nel primo trimestre del 2024 ci fa vedere un +5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno“.

