Luis Sal è pronto a riprendersi Muschio Selvaggio. Il suo piano per far fuori l’ex socio lo potrebbe riportare alla guida del podcast.

Fedez ha annunciato che Muschio Selvaggio si fermerà, forse per sempre, a causa dei problemi legali con l’ex socio Luis Sal. Ma quali sono i progetti dello youtuber? Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Selvaggia Lucarelli, Sal sarebbe pronto a riprendere in mano le redini del podcast dopo aver spodestato il rapper.

Riuscirà nella sua impresa? Ma, soprattutto, riuscirà a raggiungere il successo che aveva conquistato negli ultimi dieci mesi Fedez senza di lui?

Luis Sal vuole riprendersi Muschio Selvaggio: la battaglia legale

Selvaggia Lucarelli ha spiazzato tutti con l’ultima indiscrezione condivisa sulle sue storie Instagram. “Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast. E quel podcast potrebbe anche essere proprio Muscio selvaggio” scrive la Lucarelli.

Al momento, tuttavia, si tratta solamente di un’indiscrezione da prendere con le pinze, ma visti i problemi incontrati da Fedez, si potrebbe presto trasformare in realtà.

Intanto né il rapper né lo youtuber hanno commentato la notizia annunciata dalla Lucarelli.

Luis Sal contro Fedez: il destino di Muschio Selvaggio

Fedez aveva annunciato pochi giorni fa la pausa (o la fine) di Muschio Selvaggio. Aveva, infatti, spiegato: “I soldi stanno finendo, nel senso che da dieci mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente. Una parte dell’unica entrata che abbiamo, cioè le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti perché non avrebbe senso.”

Aveva, infine, dichiarato: “Noi vorremmo portare avanti il progetto, abbiamo voglia di farlo“.

Secondo le indiscrezioni, il rapper avrebbe anche proposto un accordo per acquistare le quote dell’ex socio Luis, ma che lo youtuber si sarebbe rifiutato, rinunciando ai 350mila euro offerti dal rapper.

