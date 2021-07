Nella giornata di martedì il calciatore della Juventus e della Nazionale Federico Bernardeschi e l’ex gieffina Veronica Ciardi si sono sposati. Impossibile tuttavia non notare l’assenza di Sarah Nile, coinquilina di quest’ultima al Grande Fratello e con la quale ha avuto un flirt nel corso del reality show. Intanto, la sposa ha deciso di reagire, togliendo il follow su Instagram alla Nile.

Proprio Sarah Nile all’interno di alcune Instagram Stories ha dichiarato a proposito della sua assenza:

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per cui oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento il bisogno di mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, ho abbozzato nel rispetto di chi mi ha seguita e amata. In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno in parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere e di pensare completamente opposti“.