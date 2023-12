Durissime parole di Sara Ricci al Grande Fratello su Beatrice Luzzi. L’attrice ha colpito la collega e compagna di Casa.

Parole al veleno di Sara Ricci nella Casa del Grande Fratello. Nel mirino dell’attrice la collega Beatrice Luzzi. Nelle ultime ore, la donna ha avuto modo di svelare ad altri coinquilini, in particolare a Rosanna, alcune cose che sarebbero state dette in precedenza, da lei definite “terrificanti”.

Sara Ricci contro Beatrice Luzzi: le parole

Che il clima fosse teso tra la Ricci e la Luzzi era stato evidente in altre circostanze con le due che, al netto dei sorrisi di facciata, non si erano risparmiate delle frecciatine. Quello che i telespettatori non si sarebbero mai aspettato, però, è il durissimo sfogo andato in scena in queste ultime ore.

La Ricci, infatti, parlando in cortile con Rosanna Fratello, ha gettato veleno sull’altra concorrente: “Quando sono arrivata, in una nottata senza microfoni, mi ha detto cose terrificanti di tutti”, ha esordito parlando di Beatrice. “Cose che io non proferirò, perché non mi va di mettere zizzania, per farmi stare dalla sua parte”, ha aggiunto.

Ma il pensiero di Sara è andato avanti anche su altri punti: “Vogliono far passare che lei è una donna col senso dell’humor. Io non vedo questo senso dell’humor. Anzi. La sua è una furbizia che è fine a se stessa anche perché nella sua vita non esprime femminismo neanche un po’”.

Il commento è diventato molto critico parlando della vita privata della Luzzi: “Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avito un compagno perché doveva avere un compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche e lei sarebbe l’emblema del femminismo?”.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha messo in evidenza le durissime parole dell’attrice:

