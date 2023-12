Tale madre, tale figlia, almeno in tema look. Chanel Totti come Ilary Blasi: l’ultimo outift in vacanza è speciale e super costoso.

Non è certo la prima volta che Chanel Totti attira l’attenzione degli utenti social. E anche in questo caso non è stata da meno. In vacanza con il fidanzato a Saint Moritz in compagnia di mamma Ilary Blasi e del suo compagno Bastian Muller, la giovane donna ha stupito tutti per il suo look “copiato” proprio dalla madre. Outfit caldissimo per far fronte alla neve e dal costo molto alto…

Chanel Totti e il costo dell’outfit sulla neve

Come detto, mamma e figlia, con rispettive dolci metà, hanno vissuto un weekend sulla neve, precisamente a Saint Moritz. Inevitabile per entrambe scegliere dei vestiti pesanti e adatti alle temperature basse.

In tal senso, la giovane Chanel ha “copiato” proprio sua madre, per stile e per abiti indossati. Sui social, la ragazza ha fatto vedere un look assolutamente da diva che ha colpito per bellezza e soprattutto per costo.

La ragazza, infatti, esattamente come mamma Ilary, ama farsi coccolare da abiti preziosi e originali e anche in questo caso, sulla neve, non ha fatto mancare il tocco glam.

La figlia della Blasi ha indossato una tuta orsetto color biscotto, adatta alla temperatura molto bassa di Saint Mortiz. Proprio in questo senso, l’outfit ha ricordato il look scelto da mamma Ilary durante il suo viaggio a Londra con Bastian Muller e la piccola Isabel.

Molti utenti hanno sottolineato, oltre alla somiglianza degli outfit, anche il costo. La borsa, sempre presente, è Chanel, e il suo prezzo supera i 1200 euro. Per quanto riguarda le sneakers, anche in questo caso si parla di una cifra elevatissima che può arrivare fino a 1000 euro.

Di seguito anche il recente post Instagram della giovane ragazza:

