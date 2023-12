Ci sarà anche Lorella Cuccarini a Sanremo come co-conduttrice. La showgirl ha raccontato quando l’ha saputo e la reazione avuta da Maria De Filippi.

Co-conduttrice del Festival di Sanremo per la serata cover. Lorella Cuccarini è pronta alla bella esperienza sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus e al Corriere della Sera ha raccontato alcuni aspetti di questa novità che l’attende: dal modo in cui lo ha scoperto fino alla reazione avuta da Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini a Sanremo: i dettagli

Intervistata dal Corriere, come detto, la Cuccarini ha raccontato come è venuta a sapere della scelta di Amadeus rispetto al suo ruolo di co-conduttrice di Sanremo.

“Non mi aspettavo la chiamata di Amadeus. Assolutamente. Giuro. È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare”, ha esordito la showgirl. Poi, entrando nel dettaglio: “Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo. Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito, ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene. Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, in tv a Buona Domenica, a teatro con Grease dove lui interpretava un dj: nelle pomeridiane di domenica si divertiva ad annunciare i risultati delle partite in diretta; nelle pause mangiavamo pane e nutella”.

E dopo aver raccontato in che modo lei è venuta a sapere di questa futura esperienza non poteva mancare anche una curiosità su come abbia accettato ma anche in che modo abbia reagito Maria De Filippi, sua amica e “padrona di casa” di Amici dove la brava Lorella è ormai un pezzo fisso importantissimo.

“Quanto ci ho riflettuto (per accettare ndr)? Zero. Gli ho risposto subito: guarda che sono già lì, devo solo chiedere a Maria. Lei come ha reagito? Forse era addirittura più felice di me”.

Di seguito anche il post Instagram che riguarda l’annuncio della co-conduttrice:

