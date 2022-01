Sangiovanni shock: “Minacciato per come mi vesto, fan morbosi con me e Giulia”

A un anno dal successo ottenuto a Amici e a poche settimane dal suo approdo al Festival di Sanremo, Sangiovanni si è confessato a cuore aperto a Vanity Fair, confessando i lati positivi e quelli negativi che la fama gli avrebbe portato.

Sangiovanni: le minacce

La popolarità non è stata tutta rose e fiori per Sangiovanni, che ha confessato di aver subìto critiche, insulti e persino minacce di morte per come sarebbe solito vestirsi, per la sua musica e persino per la sua relazione con Giulia Stabile (che ha trionfato alla precedente edizione di Amici). “Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio”, ha confessato il cantante che, nelle prossime settimane, approderà a Sanremo.

Sangiovanni e Giulia Stabile: la decisione

Dopo aver ricevuto minacce e attenzioni morbose da parte di alcuni utenti sui social, Sangiovanni e Giulia Stabile hanno deciso di tenere la loro relazione lontana dai social. A tal proposito il cantante ha confessato che la maggior privacy starebbe giovando a lui e Giulia:

“Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole”, ha ammesso.