Matilde Gioli va a convivere con Alessandro Marcucci: “Sono pronta a diventare mamma”

Tutto sembra procedere a gonfie vele nella vita privata di Matilde Gioli che, al fianco dell’insegnante di equitazione Alessandro Marcucci, sembra aver trovato la felicità. L’attrice ha rivelato che presto si traferirà a Roma per poter vivere insieme al fidanzato e ha inoltre confessato di sognare una famiglia tutta sua:

“Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”, ha detto a Nuovo Tv.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci: l’amore

L’amore tra l’attrice e il fidanzato è sbocciato quando, durante una sua pausa dal set, ha cercato attività alternative da fare a Roma e si è recata in un maneggio per fare una passeggiata a cavallo. Il suo istruttore, in quel caso, è stato proprio Alessandro Marcucci.

“Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”, ha confessato l’attrice.