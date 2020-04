Matilde Gioli: età, padre, altezza, fidanzato

Di Marcello Filograsso giovedì 16 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Matilde Gioli

Sta conoscendo un periodo di notorietà senza precedenti Matilde Gioli, emergente attrice italiana che il pubblico italiano sta apprezzando nella seguitissima fiction Doc - Nelle tue mani, che vede come protagonista Luca Argentero nei panni di un medico che ha perso dodici anni della sua vita in seguito a uno sparo. Conosciamola meglio.

Nata a Milano il 2 settembre 1989 con il nome di Matilde Lojacono, da padre pugliese e madre toscana, come attrice sceglie di utilizzare il cognome materno. Dopo gli studi al Liceo Classico Beccaria di Milano e la laurea in Filosofia all'Università Statale, diventa famosa nel 2014 per la sua partecipazione al film Il Capitale Umano di Paolo Virzì. Seguono ruoli in pellicole come Mamma o papà?, Ricchi di fantasia, I moschettieri del Re - La penultima missione e anche in televisione in un episodio di Gomorra - La serie, Di padre in figlia e da ultimo Doc - Nelle tue mani. Nel 2016 ha affiancato Fabio Fazio nella prima puntata del remake del Rischiatutto.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Matilde Gioli, alta 1,68 m, ha avuto una storia per diversi anni con il collega Francesco Scianna, mentre ora è impegnata con Matteo, che opera nel settore finanziario. In generale l'attrice è molto riservata sulla sua vita privata.

Foto: account Instagram Matilde Gioli