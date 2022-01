La reazione di Valentino Rossi quando ha scoperto che sarebbe diventato padre: “Uno shock”

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono raccontati a cuore aperto al settimanale Graham Bensinguer, rivelando alcuni retroscena della loro storia d’amore e della prima figlia in arrivo a febbraio.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la gravidanza

A febbraio Valentino Rossi e la modella Francesca Sofia Novello diventeranno genitori per la prima volta. La modella ha rivelato a Graham Bensinguer che avrebbe scoperto di essere incinta il giorno in cui avrebbe dovuto sottoporsi alla seconda dose della vaccinazione anti-Covid.

“Sono andata a Milano per fare la seconda dose del vaccino, ma durante il viaggio ho iniziato ad avere la nausea. Sono andata a casa e ho parlato con mia madre. E lei mi ha detto subito: “Sei incinta”. Continuavo a ripeterle: “È impossibile””, ha confessato Francesca Sofia Novello. A seguire il pilota le avrebbe chiesto di raggiungerla in pizzeria, ma lei avrebbe insistito per farsi passare a prendere: “Mi ha detto piangendo: “Sono incinta”. È stato uno shock, ma in senso buono. All’inizio abbiamo tenuto la notizia per noi”, ha confessato Valentino.

Valentino Rossi e Francesca: l’amore

I due si sono conosciuti sui circuiti mentre lei lavorava come Ombrellina. Valentino però era appena uscito da una relazione importante e per cui la loro storia ha impiegato quasi un anno prima di decollare: “Non ero pronto per qualcosa di serio. L’ho incontrata un po’ troppo presto. Le ho detto che avevo bisogno di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un’altra storia. L’ho conosciuta dopo sei mesi, cercavo di trattenerla, ma non troppo. Ho giocato un po’. Poi è arrivato il momento in cui lei mi ha dato l’ultimatum e allora le ho detto: “Ok, sono pronto””, ha rivelato il campione.