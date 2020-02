Francesca Sofia Novello: chi è la fidanzata di Valentino Rossi, lavoro, Instagram e anni

Di Ivan Buratti venerdì 7 febbraio 2020

Vita privata e gossip su Francesca Sofia Novello

Impariamo a conoscere meglio Francesca Sofia Novello, tra le conduttrici che accompagneranno Amadeus durante la quarta puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un nome che ha fatto discutere, al centro di aspre polemiche nelle settimane precedenti all'inizio della kermesse, a causa delle parole che il direttore artistico della manifestazione ha utilizzato per presentare la ragazza alla stampa.

Nata nel 1994 ad Arese, in provincia di Milano, Francesca Sofia Novello ha 26 anni e di mestiere fa la modella (alta 1,78 metri per . Modella di lingerie, soprattutto. La professione, che mette in risalto la sua indubbia bellezza ed armonia, le permette di girare per il mondo e di partecipare ad alcune campagne di moda intimo molto prestigiose. Amante del cibo e della buona tavola, la modella ha confessato di non mangiare mai carboidrati per mantenere le forme che l'hanno resa famosa e di fare molto sport per la tonicità dei muscoli. Nuoto e palestra, principalmente. Fino al 2016 è stata valletta per il Leonard Racing Team di Moto 3, mentre nel 2014 è alla corte di Piero Chiambretti in Chiambretti Supermarket.

Nel 2016 conosce il motociclista dei record Valentino Rossi, all'inizio di una gara a Monza, quando la Novello lavorava a bordo pista come "ombrellina". I due intraprendono una relazione mai particolarmente bersagliata dalla cronaca rosa, nonostante l'importante differenza di età fra i due: la Novello, infatti, ha quindici anni meno del compagno. La discrepanza anagrafica, tuttavia, non ha loro offerto motivi di scontri o critiche da quando stanno insieme. Al centro del dibattito, invece, è finita a causa delle parole con cui Amadeus l'ha presentata ai giornalisti:



Ovviamente sono tutte molto belle. Lei è una... come dire... una sorta di scommessa personale perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso... questa ragazza molto bella, ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo... intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro malgrado la sua giovane età.

Questa sera sarà l'occasione giusta per dimostrare il proprio talento da conduttrice?