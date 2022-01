Nozze rinviate per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la confessione

Federica Pellegrini ha confessato al settimanale Oggi i motivi per cui lei e Matteo Giunta avrebbero deciso di rinviare la data delle loro attesissime nozze. Il motivo è legato alla pandemia da Coronavirus.

Federica Pellegrini: le nozze rinviate

Pochi mesi fa Federica Pellegrini ha ricevuto la fatidica proposta di nozze da parte del fidanzato, l’allenatore Matteo Giunta. Per il momento la coppia non avrebbe fissato ancora una data e, a quanto pare, i due avrebbero deciso di rinviare il grande giorno a data da destinarsi a causa della pandemia.

“Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci nel 2022”, ha dichiarato la Divina, e ancora “Ci si sposa una volta sola e vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l’amore

La coppia è uscita allo scoperto solo in tempi recenti, ma la loro storia d’amore andrebbe avanti già da qualche anno. Il sentimento tra i due è sbocciato all’indomani dell’addio tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini (che per altro è il cugino dello stesso Matteo Giunta). Oggi l’ex nuotatore è sposato con Giorgia Palmas, e sembra che lui e Federica Pellegrini abbiano definitivamente archiviato qualsiasi forma di contatto.