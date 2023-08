Il rapper Salmo ha annunciato di aver annullato alcune date del suo tour per dei non meglio precisati problemi di salute.

In tantissimi via social stanno esprimendo la loro preoccupazione per il rapper Salmo che, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di esser stato costretto ad annullare alcune date del suo tour.

“Si comunica che, per motivi di salute dell’Artista che richiedono riposo forzato e cure. Il dj set previsto il 18 agosto ad Attard (Malta) e i concerti di Salmo previsti il 21 agosto a Follonica (GR), il 23 agosto a Romano d’Ezzellino (Vicenza), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il 27 agosto ad Acri (Cosenza), il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre a Catania sono cancellati”, si legge in un post condiviso sui social.

Salmo: i problemi di salute

Salmo si è visto costretto ad annullare alcune date del suo tour per dei non meglio precisati problemi di salute. In uno dei suoi ultimi post sui social lui stesso aveva svelato: “Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al Red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi”.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo a Salmo la loro solidarietà e il loro calore e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG