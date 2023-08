Melissa Satta è stata travolta da una valanga di critiche sui social a causa di un video delle sue vacanze.

Melissa Satta ha trascorso le sue vacanze con il figlio Maddox, Matteo Berrettini e gli amici di sempre e in queste ore sui social ha postato un video “recap” dei momenti più belli da loro trascorsi in barca, a Porto Cervo, o in spiaggia. Il video in questione ha scatenato una vera e propria bufera sui social e c’è chi le ha scritto:

“Parassiti della società. L’Italia non se ne fa nulla del vostro esempio”, e ancora: “Abbiamo bisogno di persone che ci riportino alla realtà. Siete un casino e cattivo esempio per la generazione contemporanea”, oppure: “Ah con il charter? che fatica che fate eh?”.

Melissa Satta: le critiche per le vacanze

Melissa Satta ha postato un video delle sue vacanze da sogno e contro di lei sui social si è scatenata una vera e propria bufera. In tanti hanno avuto da ridire per il lusso sfoggiato dalla modella e sono in molti a chiedersi se la stessa Melissa Satta replicherà alle polemiche in circolazione.

Oggi la showgirl sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Matteo Berrettini e in tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG