Amedeo Goria ha replicato contro la sua ex, Maria Teresa Ruta, che ha detto di aver scoperto la sua “agenda delle conquiste”.

Amedeo Goria ha replicato contro la sua ex moglie e madre dei suoi due figli, Maria Teresa Ruta, che di recente ha ammesso pubblicamente di averlo lasciato dopo aver scoperto una sua agenda contenente i nomi di oltre 2000 donne con cui lo stesso Goria avrebbe avuto dei rapporti intimi (e a cui secondo lei avrebbe dato anche dei voti). Il giornalista ha replicato alle parole dell’ex moglie affermando a Il Messaggero:

“Maria Teresa ha esagerato, al massimo erano 1800. A parte le battute, è vero, mi beccò. Sull’agendina scrivevo i nomi delle donne che incontravo. Ma non davo i voti, assolutamente no, è una cosa brutta… le femministe mi si scagliano contro…Mettevo uno squallido e volgare segnetto per indicare il tipo di rapporto avuto, se fosse stato solo un bacio o qualcosa di più”.

Amedeo Goria: la replica a Maria Teresa Ruta

Amedeo Goria non ha mai fatto segreto di essere un amante delle belle donne e nelle ultime ore, in un’intervista a Il Messaggero, ha deciso di replicare contro l’ex moglie Maria Teresa Ruta. I due si erano separati a causa dei tradimenti di Goria ma a seguire sono riusciti a stabilire un rapporto pacifico per il bene dei loro due figli.

Oggi, stando a quanto affermato dallo stesso Goria, il loro rapporto sarebbero amichevole e lui sarebbe dispiaciuto per quanto avrebbe fatto passare all’ex moglie. “Lei con me ha un po’ il dente avvelenato, io la ringrazio sempre e le chiedo scusa pensando al passato. Sono un penitente”, ha dichiarato a Il Messaggero. Maria Teresa Ruta tornerà a replicare al suo ex marito?

