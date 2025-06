Un nuovo lutto colpisce la Royal Family. In Gran Bretagna si è annunciata la morte di Sir Christopher Airy, avvenuta all’età di 91 anni. Sir Christopher, un ex ufficiale delle Grenadier Guards, è stato noto per la sua breve ma significativa carriera come segretario privato di re Carlo e della principessa Diana durante uno dei periodi più turbolenti della storia della famiglia reale britannica.

La carriera militare di Sir Christopher Airy

Nato a Woolwich nel 1934, Sir Christopher era il secondogenito di un colonnello dell’esercito. Dopo aver completato la sua formazione presso il Marlborough College, entrò all’Accademia di Sandhurst, dove iniziò il suo percorso militare che lo portò a servire con onore nelle Grenadier Guards. La sua carriera militare decollò rapidamente, e nel 1982 ricoprì il ruolo di Assistente Capo di Stato Maggiore delle Forze Terrestri del Regno Unito, un incarico cruciale durante la guerra delle Falkland. La sua esperienza e il suo approccio strategico furono fondamentali in quel frangente, contribuendo a plasmare le operazioni britanniche.

Il ruolo di segretario privato e l’amicizia con Re Carlo

Nel 1990, dopo una carriera di successo nell’esercito e un periodo come comandante della Household Division, Sir Christopher fu nominato segretario privato di Carlo e Diana. Tuttavia, il suo incarico si rivelò problematico. Secondo quanto riportato nel libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” dell’esperto reale Valentine Low, la nomina di Airy è stata descritta come una delle “peggiori” scelte dell’allora principe Carlo. Lo stesso Low ha evidenziato come Sir Christopher fosse frustrato dalle crescenti tensioni tra gli staff di Carlo e Diana, che si riflettevano anche nella crisi matrimoniale della coppia.

Un contemporaneo di Sir Christopher lo ha descritto come “completamente su un altro pianeta”, evidenziando la sua incapacità di adattarsi alle dinamiche di un ambiente in rapido cambiamento. La sua gestione del ruolo si scontrava con la crescente importanza delle questioni caritatevoli e dell’immagine pubblica, aspetti in cui Carlo e Diana erano sempre più coinvolti. Le dimissioni di Sir Christopher dall’incarico furono annunciate nel maggio 1991, dopo meno di un anno di servizio.

Vita dopo la famiglia reale

Dopo aver lasciato la famiglia reale, Sir Christopher e sua moglie si trasferirono in una fattoria nel Somerset, dove trascorsero una vita tranquilla. Nonostante il suo ritiro dalla vita pubblica, Sir Christopher continuò a impegnarsi in attività benefiche, assumendo il ruolo di presidente della Not Forgotten Association, un ente che si occupa di sostenere veterani e persone in difficoltà.

La sua morte, avvenuta l’8 aprile, è stata resa pubblica solo nei giorni scorsi, suscitando ricordi e omaggi da parte di coloro che lo hanno conosciuto e rispettato. La storia di Sir Christopher Airy, segnata da alti e bassi, rappresenta un capitolo particolare nella storia della monarchia britannica, un periodo in cui le sfide personali si intrecciavano con le responsabilità pubbliche.