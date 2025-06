Una lettera scritta da Lady Diana racconta i momenti difficili vissuti dalla principessa appena dopo il matrimonio con Carlo

La vita di Lady Diana finita bruscamente con un tragico incidente automobilistico che ha scioccato il mondo intero, continua a suscitare nel pubblico curiosità e fascinazione. Le immagini del sontuoso matrimonio con Re Carlo celebrato nel 1981 è rimasto impresso nella memoria di molti e oggi sono custodite negli archivi delle redazioni delle testate giornalistiche di tutto il mondo. E non solo, anche il web ne è pieno.

Una cerimonia da sogno, seguita da milioni di telespettatori in ogni angolo del globo, che sembrava aprire le porte a un futuro radioso per la nuova Principessa del Galles. Ma così non è stato. Dietro quelle immagini patinate, in cui spiccava una sposa giovane, timida e sorridente si nascondeva un’anima fragile, scossa da un’improvvisa consapevolezza: quella di essere sola, terribilmente sola.

Ora a distanza di oltre 40 anni non si smette di parlare di lei, la principessa triste, che ritorna ad occupare le pagine della cronaca rosa con una testimonianza che ha toccato il cuore di tutti i suoi fan, che ancora piangono la sua scomparsa. Esiste infatti una lettera scritta da Diana appena due giorni dopo il sì.

Tutta la solitudine di Lady Diana in quelle poche righe

Un foglio vergato a mano che racconta più di mille biografie. Parole semplici, ma intense, capaci di aprire uno squarcio sulla realtà che si celava dietro le mura dorate di Buckingham Palace. Una realtà ben lontana dai sogni delle favole.

E’ incredibile come tutto diventa spettacolo. Il documento, ora messo all’asta insieme ad altri oggetti appartenuti alla principessa, è uno dei pezzi più intimi e significativi dell’intera collezione. Una vera e propria confessione, indirizzata a uno dei camerieri che l’avevano accolta nei suoi primi giorni da moglie del futuro Re. Il tono è affettuoso, ma tra le righe si legge il disagio di una ragazza catapultata in un mondo che non le apparteneva e nel quale forse non si è mai sentita a suo agio, soprattutto per il distacco di Re Carlo, che aveva nel cuore un’altra donna, l’attuale moglie, la regina Camilla.

La lettera si apre con un ringraziamento sentito: “Caro Mark, volevo solo ringraziarti per tutta la gentilezza e la pazienza che hai dimostrato nei miei confronti da quando mi sono trasferita. La tua compagnia ha reso il mio soggiorno molto più semplice, dato che ero così terribilmente sola, e ci siamo fatte così tante risate che non ti ringrazierò mai abbastanza. Spero che tu abbia potuto goderti mercoledì e che ti sia piaciuto il mio vestito. Domani parto per Britannia, con tutti quegli uomini in giro. Dovrò tenere d’occhio Evelyn! La cattiva notizia è che non ho mangiato cereali – singhiozzo. Come farò senza le mie ciotole di cereali… Un grande grazie per essere to stesso – Con affetto, Diana”. Una testimonianza che fa riflettere, e che, ancora oggi, commuove.