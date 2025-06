Carlo III continua a portare avanti i suoi impegni ma la sua salute continua ad essere al centro della sua vita. Arrivano le novità da una fonte vicina alla Royal Family

C’è un nuovo mormorio nei corridoi di Buckingham Palace, e stavolta riguarda direttamente Re Carlo III e la sua salute. Dopo settimane di silenzio istituzionale e apparizioni pubbliche impeccabili, da dietro le quinte iniziano a trapelare dettagli che riportano l’attenzione sulla sua condizione fisica.

Nonostante il sorriso e la compostezza che lo accompagnano durante ogni evento ufficiale, la realtà medica con cui convive ogni giorno torna a far discutere. Re Carlo ha il cancro e anche se non è stato rivelato nel dettaglio di che male si stratti, rimane il fatto che il sovrano d’Inghilterra combatte ogni giorno con un nemico invisibile.

Il pubblico ultimamente ha accantonato questa realtà vedendolo sempre impegnato con i doveri della Corona, ma recentemente, di ritorno da un viaggio lampo in Canada con la Regina Camilla, Carlo si è concesso qualche giorno di pausa. Questo breve ritiro ha riacceso la curiosità dei sudditi e della stampa su come procedono le cure a cui si sta sottoponendo, specialmente dopo alcune rivelazioni fatte da una fonte molto vicina all’entourage reale.

Re Carlo continua a fare quello che deve fare

Da quanto emerge, la battaglia del Re contro la malattia non è finita e richiede una gestione quotidiana attenta, ma non priva di speranza. Alcune parole di un’insider hanno destato grande attenzione perché hanno restituito un quadro più realistico rispetto a quello filtrato ufficialmente finora.

“Il Re è spinto dal dovere“. ha detto la fonte per poi aggiungere “Non è un segreto che sia ancora in cura, ma poiché è in ottima forma, sta affrontando tutto incredibilmente bene. Stiamo pianificando il programma estivo come al solito, cercando di alleggerirlo un po’ – [dopotutto] ha 76 anni. Nessuno ha avuto molto successo, però!”. Carlo continua ad adempiere con determinazione ai suoi impegni da Sovrano, ma lo fa sotto la costante ombra della sua condizione.

Il Re, infatti, non sarebbe ancora fuori pericolo, anche se reagisce con forza e determinazione alle cure. In questo contesto la parole di Harry appaiono più chiare. Qualche settimana fa infatti il duca di Sussex, durante un’intervista rilasciata alla BBC aveva espresso preoccupazione per il padre, affermando di non sapere quanto tempo gli resti. Parole che, in quel momento, erano sembrate drammatiche e forse persino eccessive, ma che oggi risuonano con una nuova forza, alla luce degli ultimi aggiornamenti. La malattia c’è, è presente, ma Carlo sembra deciso a non permetterle di rallentarlo. “Finché fate semplicemente quello che vi dicono i dottori, vivete la vostra vita il più normalmente possibile… [e] questo è esattamente ciò che sta facendo il Re”. Ha puntualizzato l’insider.