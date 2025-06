Kate Middleton sta per fuggire dal Palazzo Reale? Ecco cosa sta succedendo alla Principessa e cosa c’entra stavolta William.

La Royal Family ha vissuto, nell’ultimo periodo storico, un periodo non proprio positivo per via di alcuni problemi di salute che hanno colpito sia Re Carlo che la Principessa del Galles. I due hanno dovuto affrontare un tumore e sono stati costretti ad essere sottoposti a diverse cure per fronteggiare la malattia. Per fortuna, ultimamente le cose sembrano andare molto meglio, anche perché entrambi sono tornati alla vita pubblica e sono apparsi molto più sereni agli occhi dei sudditi.

C’è stata però una notizia che riguarda proprio Kate. Pare che la moglie di William possa aver preso una decisione poco prima delle vacanze estite.

Cosa ha deciso di fare Kate Middleton

Ormai è risaputo che la Principessa adora trascorrere le vacanze in famiglia e preferisce quindi rifugiarsi in posti tranquilli e lontani dalla vita istituzionali e dai riflettori. Per questo motivo, lei partirà – insieme al Principe William e ai tre figli George, Charlotte e Louis – per una destinazione segreta. La famiglia si recherà quindi nella lontana spiaggia di Holkham, vicino alla residenza di Sandringham, sulla costa orientale della Gran Bretagna. Si tratta di un luogo molto conosciuto, in cui Kate e William trascorrono spesso i fine settimana, quando lasciano per un po’ l’Adelaide Cottage di Windsor.

Holkham è tra l’altro una grande distesa sabbiosa fatta di dune erbose, ricca di verde e abitata da una variegata fauna marina. Il luogo si trova ad appena mezz’ora di auto dalla casa di campagna di Anmer Hall, e proprio lì passeggiava spesso – insieme ai suoi cagnolini – la regina Elisabetta, che raccoglieva anche dei vassoi di conchiglie con cui decorava il castello di Mey, in Scozia. Su quella spiaggia andavano anche Carlo e Anna quando erano bambini, e in seguito è arrivato il turno di William che ama visitare il luogo insieme ai suoi tre bambini.

Quello è stato il posto segreto in cui i Principi del Galles hanno girato il video celebrativo per i loro 10 anni di matrimonio, e in cui è stato girato il film Shakespeare in Love con Gwyneth Paltrow. Qui hanno inoltre combattuto i supereroi Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine, l’ultimo film della saga Marvel che è uscito nel 2024. Kate e William si recheranno quindi presto sul posto per trascorrere una nuova estate all’insegna dell’unione familiare ma soprattutto del tanto meritato relax.