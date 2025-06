Secondo gli ultimi rumor provenienti da Buckingham Palace, Harry e suo padre Carlo sarebbero arrivati al punto di non ritorno.

Gli appassionati delle vicende reali inglesi che pensavano che fosse arrivata una tregua tra padre e figlio si sbagliavano di grosso. Dopo mesi di silenzi, apparizioni distaccate e tentativi falliti di riavvicinamento, i rapporti tra Re Carlo III e il principe Harry non sono solo tesi: sono ormai ai ferri corti. Da quando il duca di Sussex e Meghan hanno lasciato il Regno Unito, la distanza tra lui e la famiglia reale si è ingrandita sempre di più e ad alimentarla sono stati senza dubbio i documentari di Netflix, le interviste fino all’autobiografia “Spare” che ha dato il colpo di grazia.

Uno strappo doloroso che rende le immagini del passato, di Harry al fianco suo fratello William e a suo padre come ricordi di un’epoca remota. Certo, la malattia di Carlo e quella – ben più riservata – di Kate Middleton avevano portato a pensare che il dolore potesse unire ciò che la politica e l’orgoglio avevano separato. Ma nella Royal Family, l’apparenza spesso inganna. E dietro le porte del Palazzo, la frattura tra sovrano e figlio minore si sarebbe aggravata fino a diventare, secondo diversi osservatori, “quasi irreparabile”.

Ancora una volta Harry non avrebbe trattenuto il suo rancore liberando il suo sfogo pubblicamente in un’intervista rilasciata alla BBC. Il principe ha ammesso candidamente di non essere al corrente delle reali condizioni del padre. Una dichiarazione che ha fatto sobbalzare i corridoi della monarchia: come può un figlio, per di più duca e membro della dinastia più osservata al mondo, non avere contatti diretti con il padre malato? A corte, la frase è stata letta come un’ulteriore provocazione. E la risposta? Un gelo impenetrabile.

Il re non si fida più del figlio

Le aspettative erano che fosse Carlo, nella sua veste istituzionale ma anche paterna, a dare il via a una possibile distensione. Ma da palazzo filtra un’altra verità: il sovrano non si fida più del figlio, e tanto meno della nuora. Ogni parola detta in privato rischierebbe di finire in un podcast o tra le pagine di un libro.

Come se non bastasse, sta circolando un’indiscrezione che aggiunge benzina sul fuoco: Harry avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di rinunciare al cognome Mountbatten-Windsor per adottare quello della madre, Spencer. Una scelta dal forte significato simbolico, che equivarrebbe a un taglio netto con la casata reale e con la figura paterna.

Secondo fonti vicine Harry avrebbe chiesto consiglio al fratello della madre, prima di prendere una decisione definitiva, che lo avrebbe dissuaso da questa ennesima ripicca. Ma il gesto non è piaciuto a Carlo, che avrebbe interpretato l’iniziativa come una nuova pugnalata alle spalle. Il tutto si inserisce in un contesto già reso incandescente dalla questione della sicurezza: Harry continua a ritenere che la revoca della protezione reale metta in pericolo la sua famiglia, mentre i legali del Palazzo ribadiscono che la giustizia si è già espressa più volte a sfavore del duca.